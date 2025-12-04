Аэропорт Калуги приостановил полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что мера принята ради безопасности полетов.

На момент публикации ограничения на полеты введены также в воздушных хабах Тамбова (Донское) и Волгограда.