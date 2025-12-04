 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев словами Горького ответил на ликвидацию Совета Россия — НАТО

НАТО правильно поступил, ликвидировав Совет Россия–НАТО, так как альянс является врагом государства, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Х. «НАТО — наш враг. О каком «совете» вообще может идти речь?», — задался вопросом Медведев.

Объясняя свою мысль он привел цитату писателя Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают».

«Если враг не сдается — его уничтожают» — статья Горького, впервые опубликованная в 314 выпуске газеты «Правда» от 15 ноября 1930 года. 

Генсек НАТО заявил, что США «достаточно консультируются» с Европой
Политика
Марк Рютте

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО на министерском саммите в Брюсселе решили ликвидировать Совет Россия — НАТО, сообщает Do Rzeczy. «Так называемый Основополагающий акт Россия–НАТО также больше не существует. Это то, к чему стремились последующие польские правительства, и теперь это стало фактом», — подчеркнул политик.

Совет Россия–НАТО (СРН) был создан в 2002 году в роли механизма для консультаций и сотрудничества. Задачи совета — согласование и выработка совместных позиций по ключевым вопросам и в будущем перевод отношений России и альянса на более высокий уровень с потенциалом полноправного членства.

СРН не собирался с момента начала военной операции в феврале 2022 года, однако диалог в формате Россия — НАТО фактически прекратился в 2019 году. Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил это тем, что в НАТО считают «украинский вопрос» приоритетным, а в России в таком формате данную тему обсуждать не намерены.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Медведев НАТО Совет Россия-НАТО
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Генсек НАТО заявил, что США «достаточно консультируются» с Европой
Политика
В НАТО не исключили «упреждающий удар» против России из-за гибридных атак
Политика
Рютте рассказал, сколько НАТО нужно денег на оружие для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 04:29 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 04:29
Медведев словами Горького ответил на ликвидацию Совета Россия — НАТО Политика, 04:27
Американский гитарист Стив Кроппер умер на 85-м году жизни Общество, 04:23
Шестой аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 04:14
Власти ответили на идею проверять «пороки воли» у продавца квартиры Общество, 04:07
Зеленский призвал подкрепить переговоры давлением на Россию Политика, 04:06
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Bloomberg рассказал, как Рим после колебаний изменил стратегию по Украине Политика, 03:48
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
СБУ отвергла обвинения Румынии о нарушении ее границы дронами Политика, 03:35
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 03:11
Эксперты назвали регионы, где дороже всего бутерброд с красной икрой Экономика, 03:10
Как Еврокомиссия предложила использовать €210 млрд российских резервовПодписка на РБК, 03:02
Red Wings сообщила новую дату рейса Москва-Пхукет после аварийной посадки Общество, 02:42
В Пентагоне заявили об угрозе военным из-за переписки Хегсета в Signal Политика, 02:26
Прокуроры в Москве начали проверку аварийной посадки рейса Red Wings Общество, 02:19