НАТО правильно поступил, ликвидировав Совет Россия–НАТО, так как альянс является врагом государства, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Х. «НАТО — наш враг. О каком «совете» вообще может идти речь?», — задался вопросом Медведев.

Объясняя свою мысль он привел цитату писателя Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают».

«Если враг не сдается — его уничтожают» — статья Горького, впервые опубликованная в 314 выпуске газеты «Правда» от 15 ноября 1930 года.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО на министерском саммите в Брюсселе решили ликвидировать Совет Россия — НАТО, сообщает Do Rzeczy. «Так называемый Основополагающий акт Россия–НАТО также больше не существует. Это то, к чему стремились последующие польские правительства, и теперь это стало фактом», — подчеркнул политик.

Совет Россия–НАТО (СРН) был создан в 2002 году в роли механизма для консультаций и сотрудничества. Задачи совета — согласование и выработка совместных позиций по ключевым вопросам и в будущем перевод отношений России и альянса на более высокий уровень с потенциалом полноправного членства.

СРН не собирался с момента начала военной операции в феврале 2022 года, однако диалог в формате Россия — НАТО фактически прекратился в 2019 году. Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил это тем, что в НАТО считают «украинский вопрос» приоритетным, а в России в таком формате данную тему обсуждать не намерены.