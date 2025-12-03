Генсек НАТО заявил, что США «достаточно консультируются» с Европой
США «достаточно консультируются» с европейскими союзниками по вопросу урегулирования украинского конфликта, отсутствие американского госсекретаря Марка Рубио на встрече глав МИД стран — участниц альянса является приемлемым. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей в Брюсселе.
«Они [США], безусловно, проводят достаточно консультаций. Сотрудники НАТО и команда Марка Рубио находятся в постоянном контакте. Я сам нахожусь в постоянном контакте с государственным секретарем [США]», — сказал Рютте.
Ранее Reuters сообщил, что Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран — участниц НАТО, которая пройдет в среду, 3 декабря. Вместо него в Брюссель отправился его заместитель Кристофер Ландау. Как отметил Reuters, отсутствие Рубио может усугубить сомнения в приверженности Вашингтона европейской безопасности.
Генсек НАТО заявил, что считает отсутствие Рубио на встрече глав МИД приемлемым. Он отметил, что госсекретарь США «усердно работает» над урегулированием как конфликта на Украине, так и ситуации в Судане, секторе Газа и других вопросов, над которыми работают американцы.
Накануне Рютте также подчеркнул, что Рубио очень вовлечен в процесс мирного урегулирования на Украине. По слова генсека НАТО, делегация США в лице Рубио, спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера взаимодействует с европейской стороной по вопросу урегулирования, в том числе в рамках НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили