Генсек НАТО заявил, что США «достаточно консультируются» с Европой

Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

США «достаточно консультируются» с европейскими союзниками по вопросу урегулирования украинского конфликта, отсутствие американского госсекретаря Марка Рубио на встрече глав МИД стран — участниц альянса является приемлемым. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей в Брюсселе.

«Они [США], безусловно, проводят достаточно консультаций. Сотрудники НАТО и команда Марка Рубио находятся в постоянном контакте. Я сам нахожусь в постоянном контакте с государственным секретарем [США]», — сказал Рютте.

Ранее Reuters сообщил, что Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран — участниц НАТО, которая пройдет в среду, 3 декабря. Вместо него в Брюссель отправился его заместитель Кристофер Ландау. Как отметил Reuters, отсутствие Рубио может усугубить сомнения в приверженности Вашингтона европейской безопасности.

Генсек НАТО заявил, что считает отсутствие Рубио на встрече глав МИД приемлемым. Он отметил, что госсекретарь США «усердно работает» над урегулированием как конфликта на Украине, так и ситуации в Судане, секторе Газа и других вопросов, над которыми работают американцы.

Накануне Рютте также подчеркнул, что Рубио очень вовлечен в процесс мирного урегулирования на Украине. По слова генсека НАТО, делегация США в лице Рубио, спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера взаимодействует с европейской стороной по вопросу урегулирования, в том числе в рамках НАТО.