 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самолет Red Wings вернулся в аэропорт Жуковский из-за технического сбоя

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Грузовой самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Грозный, вынужденно вернулся в аэропорт Жуковский по технической причине. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«В 11:50 самолет совершил благополучную посадку, после чего специалисты технических служб приступили к осмотру воздушного судна и устранению неисправности», — рассказали в пресс-службе.

Пассажиров на борту лайнера не было. После проведения всех необходимых процедур воздушное судно вернется на маршрут, добавили в компании.

Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

4 марта самолет L-410, выполнявший рейс Хабаровск — Аян, экстренно вернулся в аэропорт вылета в связи с задымлением в салоне. На борту находились 11 пассажиров, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Red Wings самолет Москва Грозный Жуковский технический сбой аэропорты
Материалы по теме
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Хабаровска из-за задымления
Общество
Самолет Qantas аварийно сел в Сиднее из-за задымления в кабине пилотов
Общество
В Хабаровске самолет развернули на взлетной полосе из-за состояния пилота
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 93,9 (+1,05) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 89,24 (0) Инвестиции, 08:58
Студентов МФТИ проверили советским экзаменомОбщество, 15:24
FT узнала о прекращении обмена разведданными между Украиной и СШАПолитика, 15:23
МИД РФ заявил о давлении на Россию в связи с «ядерным» саммитом в СШАПолитика, 15:21
«Ароматный мир» ответил на данные о возможной продаже бизнесаВино, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
WSJ допустила, что сделки о ресурсах не хватит для поставок помощи КиевуПолитика, 15:15
Власти Германии предупредили о нехватке казарм при возвращении призываПолитика, 15:11
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Как телефоны IXIUS защищают данные своих владельцевОтрасли, 15:09
Путин сообщил о почти завершенной паспортизации жителей новых регионовОбщество, 15:08
Реабилитация после инсульта: как вернуть речь и ясность мыслиPro, 15:08
Отдых в Карелии: чем заняться параллельно с оздоровлениемСтиль, 14:57
Мосбиржа собралась обсудить добавление облигаций на торги выходного дняИнвестиции, 14:53
Тренер сборной назвал страны, где российским гребцам «не рады»Спорт, 14:51
У этих отраслей без блокчейна нет будущего: какие преграды ломает биткоинPro, 14:48