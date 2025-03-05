Самолет Red Wings вернулся в аэропорт Жуковский из-за технического сбоя

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Грузовой самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Грозный, вынужденно вернулся в аэропорт Жуковский по технической причине. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«В 11:50 самолет совершил благополучную посадку, после чего специалисты технических служб приступили к осмотру воздушного судна и устранению неисправности», — рассказали в пресс-службе.

Пассажиров на борту лайнера не было. После проведения всех необходимых процедур воздушное судно вернется на маршрут, добавили в компании.

4 марта самолет L-410, выполнявший рейс Хабаровск — Аян, экстренно вернулся в аэропорт вылета в связи с задымлением в салоне. На борту находились 11 пассажиров, никто не пострадал.