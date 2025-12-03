 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Борт Red Wings подготовился к экстренной посадке из-за пожара в двигателе

В самолете произошло возгорание двигателя, сообщили Радио РБК в транспортной прокуратуре. Лайнер благополучно приземлился в Домодедово, позже сообщили в авиакомпании Red Wings
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолет Red Wings, вылетевший из Москвы в Пхукет, готовится к аварийной посадке в столице, сообщают «360» и телеграм-каналы Mash и Shot. ТАСС уточняет со ссылкой на авиаслужбы, что пассажирский лайнер готовится вернуться в Домодедово из-за технической неполадки.

По данным источника РЕН ТВ, причиной сигнала бедствия стало возгорание двигателя. Это подтверждает ТАСС: «Экипаж доложил о возгорании в первом (левом двигателе), инициировал его тушение и запросил возврат в аэропорт вылета».

Агентство позже сообщило, что пожар уже потушен. Посадка запланирована на 22:38 мск. «360» пишет, что на борту лайнера находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

В аэропорту Домодедово отказались от комментариев, РБК направил запрос в Red Wings.

Судя по онлайн-табло Домодедово, единственный рейс, который за сегодня отправлен из этого аэропорта в Пхукет — WZ3097. Он вылетел в 21:19 мск. Согласно сервису Flightradar24, в настоящий момент борт кружит над Московской областью.

Возгорание двигателя действительно произошло у самолета Red Wings, который вылетел в Пхукет, сейчас пожар потушен, лайнер вырабатывает топливо для возвращения в Домодедово, позже сообщили Радио РБК в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Позже авиакомпания Red Wings рассказала, что экипажем рейса было зафиксировано «изменение параметров работы одного из двигателей», после чего принято решение вернуться в аэропорт вылета. «Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово», — сообщил перевозчик. Он опроверг сообщения о «пылающем самолете».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Red Wings пожар возгорание двигатель самолет Домодедово
Лента новостей
