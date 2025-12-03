 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico предрекло крупнейший кризис для фон дер Ляйен с 1999 года

Politico: дело Могерини грозит усугубить конфликт фон дер Ляйен и Каллас
Дело о мошенничестве против экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини может вызвать крупнейший скандал в Брюсселе с момента отставки ЕК во главе с Жаком Сантером в 1999 году
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Дело о мошенничестве в ЕС, по которому проходит экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини, может обернуться крупнейшим кризисом за десятилетия для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.

«Люди, которым не нравится фон дер Ляйен, используют это против нее», — считает чиновник ЕС. Ей грозит четвертый вотум недоверия.

«На карту поставлена репутация наших институтов», — заявила сопредседатель фракции левых в Европарламенте Манон Обри.

Если обвинения будут доказаны, это вызовет крупнейший скандал в Брюсселе с момента отставки ЕК во главе с Жаком Сантером в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях, отмечает издание.

Politico предупредило об обострении между Каллас и фон дер Ляйен
Политика
Мартин Зельмайр

Это также обострит и без того напряженные отношения между фон дер Ляйен и нынешней главой европейской дипломатии Кайей Каллас, считают четыре чиновника ЕС. Второй обвиняемый по делу, бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино, в этом году в комиссии фон дер Ляйен возглавил директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу.

По словам собеседника Politico, на фон дер Ляйен, как самого узнаваемого лидера в Брюсселе, возложат всю вину. Он считает несправедливым, что ее будут осуждать за действия службы внешних связей, так как она «не несет ответственности за все институты».

О задержании Могерини, Саннино и директора Колледжа Европы Чезаре Дзегретти стало известно накануне. После допроса их отпустили, но предъявили обвинения в «мошенничестве, коррупции в сфере закупок, конфликте интересов и разглашении профессиональной тайны». Дело связано с тендером на программу обучения для дипломатов на 2021–2022 год, который выиграл колледж. Следователи подозревают, что его могли заранее проинформировать о критериях отбора. Могерини занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. С 2020 года она была ректором Колледжа Европы.

Фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию с 2019 года.

Конфликт между фон дер Ляйен и Каллас разгорелся после того, как последняя предложила назначить Мартина Зельмайра — бывшего руководителя канцелярии экс-председателя ЕК Жан-Клода Юнкера — своим советником по новому направлению «Геоэкономика и межведомственные отношения». Этот шаг вызвал недовольство главы ЕК и ряда государств ЕС. Зельмайр, ранее считавшийся одним из самых влиятельных чиновников Брюсселя и получивший прозвище Распутин, был уволен фон дер Ляйен вскоре после ее вступления в должность.

Le Monde писала, что Еврокомиссия дублирует все службы, существующие в ведомстве Каллас, в связи чем оно теряет свою эффективность. В результате некоторые подчиненные главы дипломатии чувствуют, будто работают на «тонущем корабле». Издание описало борьбу за власть в ЕК как «Игру престолов».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Кая Каллас Урсула фон дер Ляйен Федерика Могерини ЕС Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Федерика Могерини фото
Федерика Могерини
политик
16 июня 1973 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года

