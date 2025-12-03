 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Румынские военные подорвали используемый Украиной морской беспилотник

Фото: Efrem Lukatsky / AP / ТАСС
Фото: Efrem Lukatsky / AP / ТАСС

Водолазы Военно-морских сил Румынии обезвредили надводный беспилотник в Черном море, сообщило Минобороны страны.

Операция была проведена по запросу береговой охраны. После получения сообщения о неопознанном объекте водолазы прибыли в район неподалеку от города Констанца. Они осмотрели объект и установили, что он представляет из себя дрон типа Sea Baby. Такие дроны использует ВСУ.

«Около 13:00 морской беспилотник был уничтожен путем контролируемого подрыва», — говорится в сообщении ведомства.

Посол России отверг обвинения Румынии из-за падения обломков дрона
Политика

Sea Baby — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.

Александра Озерова
Румыния БПЛА уничтожение обезвредили бомбу
