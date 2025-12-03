Румынские военные подорвали используемый Украиной морской беспилотник
Водолазы Военно-морских сил Румынии обезвредили надводный беспилотник в Черном море, сообщило Минобороны страны.
Операция была проведена по запросу береговой охраны. После получения сообщения о неопознанном объекте водолазы прибыли в район неподалеку от города Констанца. Они осмотрели объект и установили, что он представляет из себя дрон типа Sea Baby. Такие дроны использует ВСУ.
«Около 13:00 морской беспилотник был уничтожен путем контролируемого подрыва», — говорится в сообщении ведомства.
Sea Baby — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили