Посол России отверг обвинения Румынии из-за падения обломков дрона

Румыния не предоставила доказательств того, что дрон, обломки которого упали на территории страны, принадлежит России, а во избежание подобных инцидентов стране рекомендуется прекратить «накачку оружием» Украины, заявил ТАСС посол России в Румынии Владимир Липаев.

«Румынским дипломатам было разъяснено, что для российских вооруженных сил гражданские объекты никогда не были и не будут целями, в то время как украинские военные формирования, будучи не в состоянии поразить защищенные военные объекты, наносят террористические удары именно по гражданским», — заявил дипломат.

Посол добавил, что представленные доказательства не подтверждают факта нарушения румынского воздушного пространства, поскольку не содержат данные о точке влета и маршруте объекта. Характер обломков, по словам Липаева, указывает на то, что дрон был сбит за пределами Румынии, что исключает умышленное нарушение ее границ.

Липаев подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо прекратить поставки оружия Киеву. Он напомнил, что условия достижения мира неоднократно озвучивались российским руководством и хорошо известны румынской стороне, что делает выдвижение необоснованных обвинений неуместным.

14 ноября МИД Румынии вызвал Липаева и выразил протест по поводу инцидента с падением обломков БПЛА на румынской территории. По данным дипведомства, румынская сторона предоставила послу доказательства нарушения российским беспилотником румынского воздушного пространства в ночь с 10 на 11 ноября.

Жители района, где нашли обломок, не подверглись прямой опасности, добавили в румынском МИДе. Власти страны выпустили экстренное предупреждение для жителей округа Тулча в регионе Добруджа, который находится в дельте реки Дунай. Расстояние от румынского уезда Тулча до границы с Украиной в Одесской области составляет примерно 50–70 км.

В середине сентября в румынский МИД также вызывали посла России «в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским дроном в течение дня 13 сентября 2025 года». Румынская сторона тогда аналогичным образом передала протест России. Посольство России назвало обвинения надуманными и необоснованными.

В конце сентября в Международном аэропорту Бухареста из-за беспилотника, замеченного вблизи взлетно-посадочной полосы, была приостановлена работа. На следующий день Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении фрагментов еще одного беспилотника на территории республики. Обломки нашли в районе канала Сонтя Ноуэ в уезде Тулча.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Глава МИДа Сергей Лавров в конце сентября заявил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.