 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Посол России отверг обвинения Румынии из-за падения обломков дрона

Румыния не предоставила доказательств того, что дрон, обломки которого упали на территории страны, принадлежит России, а во избежание подобных инцидентов стране рекомендуется прекратить «накачку оружием» Украины, заявил ТАСС посол России в Румынии Владимир Липаев.

«Румынским дипломатам было разъяснено, что для российских вооруженных сил гражданские объекты никогда не были и не будут целями, в то время как украинские военные формирования, будучи не в состоянии поразить защищенные военные объекты, наносят террористические удары именно по гражданским», — заявил дипломат.

Посол добавил, что представленные доказательства не подтверждают факта нарушения румынского воздушного пространства, поскольку не содержат данные о точке влета и маршруте объекта. Характер обломков, по словам Липаева, указывает на то, что дрон был сбит за пределами Румынии, что исключает умышленное нарушение ее границ.

Липаев подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо прекратить поставки оружия Киеву. Он напомнил, что условия достижения мира неоднократно озвучивались российским руководством и хорошо известны румынской стороне, что делает выдвижение необоснованных обвинений неуместным.

МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона
Политика
Владимир&nbsp;Липаев

14 ноября МИД Румынии вызвал Липаева и выразил протест по поводу инцидента с падением обломков БПЛА на румынской территории. По данным дипведомства, румынская сторона предоставила послу доказательства нарушения российским беспилотником румынского воздушного пространства в ночь с 10 на 11 ноября.

Жители района, где нашли обломок, не подверглись прямой опасности, добавили в румынском МИДе. Власти страны выпустили экстренное предупреждение для жителей округа Тулча в регионе Добруджа, который находится в дельте реки Дунай. Расстояние от румынского уезда Тулча до границы с Украиной в Одесской области составляет примерно 50–70 км.

В середине сентября в румынский МИД также вызывали посла России «в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским дроном в течение дня 13 сентября 2025 года». Румынская сторона тогда аналогичным образом передала протест России. Посольство России назвало обвинения надуманными и необоснованными.

В конце сентября в Международном аэропорту Бухареста из-за беспилотника, замеченного вблизи взлетно-посадочной полосы, была приостановлена работа. На следующий день Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении фрагментов еще одного беспилотника на территории республики. Обломки нашли в районе канала Сонтя Ноуэ в уезде Тулча.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Глава МИДа Сергей Лавров в конце сентября заявил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
Румыния беспилотники Россия посол нарушение воздушного пространства

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона
Политика
Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной
Политика
Румыния обвинила Россию в найме украинцев для диверсии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В правительстве Италии поспорили о помощи Украине Политика, 07:37
В Думе предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж Общество, 07:37
Москвичей предупредили о мокром снеге и заморозках до конца недели Общество, 07:19
На запасные аэродромы из-за ограничений в Казани и Уфе отправили 8 рейсов Политика, 07:13
Рейс из Владивостока с 90 пассажирами аварийно сел в Хабаровске Общество, 07:10
Посол России отверг обвинения Румынии из-за падения обломков дрона Политика, 06:42
Трамп определился с планами США в отношении Венесуэлы Политика, 06:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Трамп раскрыл, сколько он хочет отсудить у Би-би-си по иску о клевете Политика, 06:17
Мерц заверил, что ФРГ не депортирует преследуемых по политическим мотивам Политика, 05:54
Седьмой за ночь аэропорт временно ограничил полеты Политика, 05:41
Трамп признал, что раздражен продолжающимся конфликтом России и Украины Политика, 05:27
Трамп заявил, что Европа «уже не та» из-за миграции Политика, 05:17
Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ Технологии и медиа, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52