Как защититься от мошенников⁠,
0

Росреестр исключил обязательную проверку дееспособности продавцов жилья

Как защититься от мошенников
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Внесение в закон обязательной медицинской проверки продавца перед сделкой о купле-продаже недвижимости противоречит конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Речь идет о данных из учетных записей в психоневрологических и наркологических диспансерах. Об этом сообщили в Росреестре в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (есть в распоряжении РБК). Речь идет о попытках пресечь так называемую бабушкину схему при продаже жилья.

В конце октября Нилов направил запрос в Росреестр и Генпрокуратуру с предложением ввести обязательную проверку продавцов жилья на дееспособность. По его словам, эти меры помогут защитить права покупателей после регистрации сделки.

«Дополнение законодательства Российской Федерации нормами, предусматривающими обязательные проверки со стороны [Росреестра] информации о состоянии здоровья продавца (данные об учетных записях в психоневрологическом и наркологическом диспансере), не поддерживается», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что сведения о состоянии здоровья гражданина составляют врачебную тайну, ее защита гарантируется ч.1 ст. 23 Конституции (право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну). У органов регистрации прав нет доступа к этой информации, а также знаний для оценки состояния здоровья сторон сделки.

Нынешние законы позволяют разрешить спорные случаи, когда покупатель жилья после выселения по признании сделки недействительной не получает от продавца обратно деньги за покупку. Сложившаяся ситуация связана с «неприменением в спорных ситуациях положений действующего законодательства». Как пояснили в службе, признание сделки недействительной по статьям 178 и 179 ГК (недействительность сделки, совершенной в ходе заблуждения или обмана соответственно) предполагает применение положений статьи 167 ГК. Согласно п. 2 статьи, каждая из сторон обязана вернуть полученное в ходе сделки, если ее признали недействительной. Из статьи 328 ГК также следует, что ни одна из сторон не имеет право через суд требовать исполнение встречных обязательств, пока она не исполнила свои.

Также в Росреестре указали, что в случаях, когда мошенники заставляли продавать квартиру, а деньги забирали себе, «продавцы не были лишены дееспоспобности, а соответственно, могли самостоятельно осуществлять гражданские права и обязанности».

«Бабушкина схема» — получившие распространение сделки с недвижимостью или другим имуществом, при которых продавцом выступает пожилой человек. Через некоторое время после сделки он заявляет, что действовал по указанию мошенников, которые забрали у него все вырученные деньги. После этого продавец подает в суд на покупателя и требует вернуть проданную квартиру или имущество. При этом деньги назад, как правило, не возвращаются под предлогом того, что их уже отдали мошенникам.

О схеме стало известно после того, как мошенники заставили певицу Ларису Долину продать свою квартиру и отдать им деньги. Позже певице удалось вернуть жилье, но новый владелец недвижимости подал на нее в суд и потребовал вернуть деньги. Суд в итоге встал на сторону Долиной. Делом заинтересовался Верховный суд, который истребовал его себе.

Защиту от «бабушкиной схемы» с квартирой нашли в принципе из «12 стульев»
Общество
Фото:Дмитрий Гусарин / Global Look Press

Гильдия риэлторов Москвы также предлагала проводить психиатрическую проверку для выявления продавцов недвижимости, находящихся под влиянием мошенников. Для разработки унифицированных критериев для освидетельствования планировалось обратиться в Минздрав России.

Юристы в разговоре с РБК ранее поделились советами для «подстраховки» от недобросовестных продавцов недвижимости. Например, в договоре о купле-продаже следует указать, что продавец не находится под влиянием мошенников в момент заключения договора.

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Александр Корчуганов
Росреестр жилая недвижимость сделки риелторы
