Политика⁠,
Сийярто описал коррупцию в Брюсселе словом «колоссальная»

Сийярто: в Брюсселе происходит ровно то же самое, что и в Киеве, — коррупция
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Евросоюзе процветает колоссальная коррупция, чем и объясняется нежелание Брюсселя требовать от Киева отчет о потраченных средствах после коррупционного скандала, связанного с делом Миндича. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлекает Киев к ответственности. Потому что в Брюсселе происходит ровно то же самое, что и в Киеве. Здесь тоже процветает колоссальная коррупция», — сказал он, его слова передает Magyar Nemzet.

Politico предрекло крупнейший кризис для фон дер Ляйен с 1999 года
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Это заявление было сделано на фоне того, как накануне бывшего верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини задержали по подозрению в махинациях при финансировании девятимесячной программы обучения в бельгийском колледже, который занимается подготовкой европейских дипломатов.

По этому же делу был задержан руководитель Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино.

Politico писало, что дело о мошенничестве Могерини может обернуться крупнейшим кризисом за десятилетия для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Венгрия коррупция Евросоюз ЕС Петер Сийярто Федерика Могерини
