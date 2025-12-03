В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самыми востребованными профессиями в России на ближайшие семь лет остаются IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

«Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие семь лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что в стране по-прежнему сохраняется высокий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики.

Как показало исследование сервиса «Авито Работа», средняя зарплата сварщиков может достигать 245 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. При этом гендиректор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов рассказал РБК, что заработная плата швеи составляет от 40 тыс. до 150 тыс. руб.