 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Все о карьере: как найти и сохранить работу⁠,
0

В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России

Котяков: России нужны IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самыми востребованными профессиями в России на ближайшие семь лет остаются IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

«Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие семь лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что в стране по-прежнему сохраняется высокий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.

Голикова назвала самые востребованные профессии на следующие семь лет
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики.

Как показало исследование сервиса «Авито Работа», средняя зарплата сварщиков может достигать 245 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. При этом гендиректор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов рассказал РБК, что заработная плата швеи составляет от 40 тыс. до 150 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минтруд Антон Котяков профессии востребованные профессии
Материалы по теме
Голикова назвала самые востребованные профессии на следующие семь лет
Общество
Топ IT-профессий с зарплатой до 400 тыс. рублей, о которых редко говорят
Образование
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 15:59
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию Политика, 16:16
Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд Политика, 15:56
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы Спорт, 15:50
Как мыслит покупатель. И почему он отвергнет ваше предложение: 3 причины Образование, 15:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества Общество, 15:33
В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России Общество, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Заявки российских лыжников на нейтральный статус рассмотрят за 30 дней Спорт, 15:24