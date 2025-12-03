В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России
Самыми востребованными профессиями в России на ближайшие семь лет остаются IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
«Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие семь лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Министр отметил, что в стране по-прежнему сохраняется высокий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики.
Как показало исследование сервиса «Авито Работа», средняя зарплата сварщиков может достигать 245 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. При этом гендиректор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов рассказал РБК, что заработная плата швеи составляет от 40 тыс. до 150 тыс. руб.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили