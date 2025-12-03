 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США
0

Кремль заявил о готовности встречаться с американцами сколько потребуется

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле
Стив Уиткофф во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Для достижения мира на Украине руководство России готово провести с американскими коллегами столько встреч, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, какова динамика переговоров и сколько еще встреч может понадобиться, поскольку спецпредставитель президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву уже в шестой раз.

«Мы высоко ценим политическую волю президента [Дональда] Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования конфликта на Украине. Мы признательны за эти усилия и мы все готовы встречаться столько, сколько потребуется, чтобы достичь мирного урегулирования», — ответил пресс-секретарь президента.

Материал дополняется

