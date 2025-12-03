Кремль заявил о готовности встречаться с американцами сколько потребуется
Для достижения мира на Украине руководство России готово провести с американскими коллегами столько встреч, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Пескова спросили, какова динамика переговоров и сколько еще встреч может понадобиться, поскольку спецпредставитель президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву уже в шестой раз.
«Мы высоко ценим политическую волю президента [Дональда] Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования конфликта на Украине. Мы признательны за эти усилия и мы все готовы встречаться столько, сколько потребуется, чтобы достичь мирного урегулирования», — ответил пресс-секретарь президента.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили