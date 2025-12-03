 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Захарова объяснила слова НАТО об ударах попыткой сорвать переговоры

Захарова объяснила слова НАТО об ударах по России попыткой сорвать переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Высказывания председателя Военного комитета НАТО об «упреждающих ударах» по России, возможно, направлены на срыв мирных переговоров по Украине. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik. По ее словам, альянс, не добившись прекращения контактов, перешел к «запугиваниям и угрозам».

«Это было сделано как раз в те дни, опять же, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине», — отметила она.

Захарова связала заявление представителя НАТО с интересами западных «либеральных ультрас», которые, по ее мнению, заинтересованы в продолжении конфликта. Ранее, по словам Захаровой, Запад пытался дискредитировать переговорные процессы через «информационный залп» в медиа, но это не принесло результата, после чего последовали прямые угрозы.

«Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал, <…> перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей», — заключила Захарова.

В НАТО не исключили «упреждающий удар» против России из-за гибридных атак
Политика
Джузеппе Каво Драгоне

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью The Financial Times допустил возможность «упреждающего удара» по России в ответ на гибридные атаки. Он заявил, что альянс рассматривает более агрессивные действия вместо реакции на угрозы. При этом он отметил, что страны НАТО имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции».

Президент России Владимир Путин заявлял, что «все страны НАТО воюют с Россией». Говоря об инцидентах с беспилотниками в европейских странах, Путин утверждал, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона».

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Мария Захарова МИД НАТО мирный план переговоры
