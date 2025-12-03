ПВО сбила дроны над пятью регионами Ростовской области
Несколько беспилотников сбили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районе Ростовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«Никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор.
Информация о последствиях уточняется, добавил он.
Ночью об отражении атаки дронов также сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Предварительно, пострадавших нет.
На фоне ударов беспилотников действуют ограничения в десяти российских аэропортах.
На момент публикации полеты временно приостановлены в воздушных гаванях Саратова, Самары, Ульяновска, Магаса, Грозного, Владикавказа, Пензы, Волгограда, Тамбова и Ярославля.
