ПВО сбила дроны над пятью регионами Ростовской области

Несколько беспилотников сбили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районе Ростовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор.

Информация о последствиях уточняется, добавил он.

Ночью об отражении атаки дронов также сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Предварительно, пострадавших нет.

На фоне ударов беспилотников действуют ограничения в десяти российских аэропортах.

На момент публикации полеты временно приостановлены в воздушных гаванях Саратова, Самары, Ульяновска, Магаса, Грозного, Владикавказа, Пензы, Волгограда, Тамбова и Ярославля.