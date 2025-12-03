На тамбовской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
В результате падения фрагментов украинских беспилотников загорелась нефтебаза в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.
«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил глава, на место происшествия быстро приехали пожарные и представители правоохранительных органов. «Привлечены все необходимые силы и средства», — добавил Первышов.
Материал дополняется
