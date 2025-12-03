 Перейти к основному контенту
На тамбовской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

В результате падения фрагментов украинских беспилотников загорелась нефтебаза в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.

«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава, на место происшествия быстро приехали пожарные и представители правоохранительных органов. «Привлечены все необходимые силы и средства», — добавил Первышов.

В девяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Общество

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 06:38 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 06:38
Все российские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов Политика, 06:53
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине Политика, 06:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордные $30,2 млн Общество, 06:45
В девяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты Общество, 06:30
На тамбовской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар Политика, 06:29
ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России Политика, 06:18
ПВО сбила дроны над пятью регионами Ростовской области Политика, 06:11
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина, Трампа и Зеленского Политика, 05:38
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров Общество, 05:35
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией Политика, 05:00
Россия и США договорились продолжить контакты на уровне помощников Политика, 04:33
Умерла бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина Политика, 04:23