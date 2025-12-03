Над Саратовской областью сбили беспилотники

Над Петровским районом Саратовской областью сбили беспилотники, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

«Предварительно пострадавших нет», — добавил он.

Количество сбитых дронов не уточняется. На месте работают все экстренные службы.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

На фоне атак беспилотников в 0:51 мск ввели ограничения на полеты в аэропорту Саратова.

Также на момент публикации приостановлены полеты в воздушных гаванях Самары, Ульяновска, Магаса, Грозного, Владикавказа, Пензы, Волгограда, Тамбова и Ярославля.