Военная операция на Украине
0

Над Саратовской областью сбили беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Петровским районом Саратовской областью сбили беспилотники, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

«Предварительно пострадавших нет», — добавил он.

Количество сбитых дронов не уточняется. На месте работают все экстренные службы.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Силы ПВО сбили 45 дронов над регионами России, в том числе над Чечней
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

На фоне атак беспилотников в 0:51 мск ввели ограничения на полеты в аэропорту Саратова.

Также на момент публикации приостановлены полеты в воздушных гаванях Самары, Ульяновска, Магаса, Грозного, Владикавказа, Пензы, Волгограда, Тамбова и Ярославля.

Плугина Ирина
Саратовская область беспилотники ПВО Роман Бусаргин
