Все российские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он стал последним аэропортом, который возобновил работу после введения ограничительных мер в ночь на 3 декабря.

На момент публикации ограничений на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах нет.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О возобновлении работы воздушной гавани Ярославля Кореняко написал в 6:40 мск.

Минувшей ночью полеты также приостанавливали в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Тамбова, Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова, через несколько часов полеты возобновили.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

