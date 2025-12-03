 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Все российские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он стал последним аэропортом, который возобновил работу после введения ограничительных мер в ночь на 3 декабря.

На момент публикации ограничений на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах нет.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О возобновлении работы воздушной гавани Ярославля Кореняко написал в 6:40 мск.

Минувшей ночью полеты также приостанавливали в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Тамбова, Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова, через несколько часов полеты возобновили.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Плугина Ирина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 06:58 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 06:58
В мире — «великая передача богатства». Кто от нее выиграетПодписка на РБК, 07:01
Все российские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов Политика, 06:53
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине Политика, 06:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордные $30,2 млн Общество, 06:45
В девяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты Общество, 06:30
На тамбовской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар Политика, 06:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России Политика, 06:18
ПВО сбила дроны над пятью регионами Ростовской области Политика, 06:11
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина, Трампа и Зеленского Политика, 05:38
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров Общество, 05:35
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией Политика, 05:00
Россия и США договорились продолжить контакты на уровне помощников Политика, 04:33