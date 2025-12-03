Все российские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он стал последним аэропортом, который возобновил работу после введения ограничительных мер в ночь на 3 декабря.
На момент публикации ограничений на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах нет.
Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О возобновлении работы воздушной гавани Ярославля Кореняко написал в 6:40 мск.
Минувшей ночью полеты также приостанавливали в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Тамбова, Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова, через несколько часов полеты возобновили.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Материал дополняется
