Десять российских аэропортов приостановили полеты
В аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Они также действуют в Казани.
Несколько часов назад полеты приостановили аэропорты Саратова, Самары, Калуги, Краснодара и Ульяновска.
В Росавиации напомнили, что такие меры принимают, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ограничения периодически вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атак беспилотников. Около 2 часов ночи (совпадает с московским) об опасности атаки БПЛА предупредили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин; в Сириусе работает ПВО.
Аналогичные предупреждения действуют в Мордовии, Ставропольском крае, Ивановской и Самарской областях.
