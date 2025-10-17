 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Десять российских аэропортов приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
В нескольких регионах объявлена опасность атаки БПЛА, в Сириусе работает ПВО

В аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Они также действуют в Казани.

Несколько часов назад полеты приостановили аэропорты Саратова, Самары, Калуги, Краснодара и Ульяновска.

В Росавиации напомнили, что такие меры принимают, чтобы обеспечить безопасность полетов. 

В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты
Политика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Ограничения периодически вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атак беспилотников. Около 2 часов ночи (совпадает с московским) об опасности атаки БПЛА предупредили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин; в Сириусе работает ПВО.

Аналогичные предупреждения действуют в Мордовии, Ставропольском крае, Ивановской и Самарской областях.

