Военная операция на Украине⁠,
0

The Telegraph назвала голос Путина решающим в переговорах по Украине

The Telegraph: Путин будет диктовать условия мира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Российская армия одерживает успехи в спецоперации на Украине, а диктовать условия мирного урегулирования конфликта будет президент Владимир Путин, пишет The Daily Telegraph.

«Никакие возмущенные протесты главы дипломатической службы ЕС Кайи Каллас не изменят этого жестокого факта. Европейские лидеры могут разрабатывать любые альтернативные планы мира, но единственный действительно важный голос — это голос Путина», — говорится в публикации британского журналиста издания Оуэна Мэттьюса.

Журналист отметил, что Украина сталкивается с дефицитом бюджета в €50 млрд, а президент страны Владимир Зеленский теряет «доверие, деньги и людей». Страны Европы, в свою очередь, не имеют достаточного количества средств или оружия для продолжения поддержки Киева, говорится в материале.

В НАТО ответили на слова Путина о готовности воевать с Европой
Политика
Владимир Путин

ЕC не намерен начинать вести прямой диалог с Россией, заявила ранее Каллас в преддверии встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом, выразив мнение, что Москва надеется на хорошее предложение по миру.

Ранее глава евродипломатии прямо говорила, что для ЕС есть только один план урегулирования конфликта — через ослабление России и дальнейшую поддержку Украины. Любой мирный план, по мнению Каллас, должен быть одобрен Украиной и ЕС.

По словам Путина, у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Президент считает, что ЕС выдвигает неприемлемые для России предложения по урегулированию конфликта на Украине с целью блокировки мирного процесса.

Среди условий для прекращения огня глава государства называет вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов, а также Крыма в составе России.

