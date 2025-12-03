Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана
Россия и США на переговорах, посвященных мирному плану по Украине, также обсуждали экономическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Материал дополняется
