Политика⁠,
Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана

Ушаков: Россия и США обсуждали перспективы экономического взаимодействия

Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана
Россия и США на переговорах, посвященных мирному плану по Украине, также обсуждали экономическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 02:08
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 02:08
Уиткофф улетел из Москвы Политика, 02:23
Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве Политика, 01:57
Ушаков рассказал, когда Кушнер подключился к контактам по Украине Политика, 01:56
Девятый российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:50
Le Monde узнала о шоке среди дипломатов ЕС после задержания Могерини Политика, 01:38
Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео Политика, 01:25
Ушаков заявил, что делегация США не поедет в Киев Политика, 01:23
Ушаков рассказал, что Уиткофф передал Путину привет от Трампа Политика, 01:13
Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана Политика, 01:07
США и Россия договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле Политика, 01:05
Ушаков рассказал о четырех полученных документах по миру на Украине Политика, 01:03
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане Политика, 00:58