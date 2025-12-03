Два российских аэропорта временно ограничили полеты
Аэропорты Волгограда и Тамбова временно ограничили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В воздушной гавани Тамбова ввели меры в 00:09 мск, менее чем через 10 минут для полетов закрыли аэропорт Волгограда.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атаки беспилотников.
В ночь на 2 декабря ограничения вводили в восьми российских аэропортах. Для полетов закрывали воздушные гавани Краснодара, Магаса, Нальчика, Владикавказа, Грозного, Тамбова, Махачкалы и Сочи. За ночь ПВО уничтожила над Россией 45 дронов ВСУ, из них больше всего - 14 - над Брянской областью.
