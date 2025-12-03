 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Два российских аэропорта временно ограничили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Волгограда и Тамбова временно ограничили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В воздушной гавани Тамбова ввели меры в 00:09 мск, менее чем через 10 минут для полетов закрыли аэропорт Волгограда.

В Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотников
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне угроз атаки беспилотников.

В ночь на 2 декабря ограничения вводили в восьми российских аэропортах. Для полетов закрывали воздушные гавани Краснодара, Магаса, Нальчика, Владикавказа, Грозного, Тамбова, Махачкалы и Сочи. За ночь ПВО уничтожила над Россией 45 дронов ВСУ, из них больше всего - 14 - над Брянской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Волгоград Тамбов аэропорты ограничения
Материалы по теме
Каспийск атаковали беспилотники
Политика
В Тульской и Ростовской областях сбили беспилотники
Политика
Средства ПВО за час сбили над Волгоградской областью пять беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 00:38 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 00:38
Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле Политика, 00:45
Переговоры Путина и Уиткоффа длились около пяти часов Политика, 00:42
В Москве закончилась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 00:32
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 00:25
Oninvest узнал об ограничении Revolut переводов клиентам во Франции Политика, 00:17
Cамолет с россиянами из-за нелетной погоды вместо Актобе сел в Актау Общество, 00:14
Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне наркоторговцах Политика, 00:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Силуанов заявил о «полном меню» инвестора после размещения ОФЗ в юанях
РАДИО
 Финансы, 00:06
Украина останется без модернизированных Т-72 из Чехии Политика, 00:00
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропортов и гидроузлов Бизнес, 00:00
Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью Политика, 00:00
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длится более четырех часов Политика, 02 дек, 23:53
NBC назвал «три столпа», от которых Россия не откажется в мирном плане Политика, 02 дек, 23:49