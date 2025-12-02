В Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Ленинградской области объявили режим опасности беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Он предупредил, что в связи с угрозой атаки могут возникнуть проблемы с мобильным интернетом.
«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.
Последний раз угрозу беспилотников в области объявляли накануне утром, 1 декабря. Тогда над регионом уничтожили три дрона.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили