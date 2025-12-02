В Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Ленинградской области объявили режим опасности беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что в связи с угрозой атаки могут возникнуть проблемы с мобильным интернетом.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

Последний раз угрозу беспилотников в области объявляли накануне утром, 1 декабря. Тогда над регионом уничтожили три дрона.