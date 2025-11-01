 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

В ЦБ рассказали, как не стать жертвой дипфейк-атаки

В ЦБ рассказали, как не стать жертвой дипфейк-атаки мошенников
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Himanshu Sharma / dpa / Global Look Press
Фото: Himanshu Sharma / dpa / Global Look Press

Существует несколько признаков, по которым пользователи могут определить сгенерированное нейросетью видео или голосовое сообщение и не стать жертвой мошенников. Этими способами Центральный банк поделился в телеграм-канале.

Отличительным признаком дипфейка может быть неестественная роботизированная речь без эмоций — она может резко обрываться, а движения губ могут не попадать в слова. Также насторожить получателя должны неестественная мимика и дефекты звука, например посторонние шумы.

Однако самый надежный способ проверить подлинность сообщения — лично связаться с его отправителем, отметили в Центральном банке. Если речь идет о деньгах или финансовой помощи, стоит позвонить отправителю или задать ему «проверочный» личный вопрос, ответ на который известен только вам обоим.

В МВД рассказали, как распознать созданный мошенниками дипфейк
Общество

В 2024 году число мошеннических звонков с использованием дипфейков составило десятки тысяч случаев, сообщали в VisionLabs. Аферисты могут позвонить, представившись не только судебными приставами, госслужащими или сотрудниками банков, но и родственниками или коллегами потенциальной жертвы. Злоумышленники используют также видеозвонки или записи «кружочков» в мессенджерах с дипфейками в реальном времени — например, при вымогательстве у пенсионеров или при атаке на банк.

Больше остальных опасности при таких звонках подвержены пожилые люди, дети и люди, не обученные основам безопасного поведения в интернете.

«Такие звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший, быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — рассказала ведущий юрист Staffcop Ольга Попова.

Авторы
Теги
Александра Озерова
дипфейк Центральный банк ЦБ мошенники нейросети
