Военная операция на Украине⁠,
0

В Кремле пообещали ответ на удар ВСУ по нефтебазе в Новороссийске

Сюжет
Военная операция на Украине
Нефтеперевалочный комплекс &laquo;Шесхарис&raquo;
Нефтеперевалочный комплекс «Шесхарис» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Атака ВСУ по нефтеперевалочному комплексу «Шесхарис» в Новороссийске 14 ноября не останется без последствий для Украины, поскольку Москва регулярно отвечает Киеву на его удары по российскому топливно-энергетическому комплексу (ТЭК).

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ответы на подобные действия киевского режима осуществляются на регулярной основе. Наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры», — сказал Песков.

Он добавил, что «имеется потенциал для ликвидации последствий и восстановления отгрузочных мероприятий».

В ночь на 14 ноября в результате налета БПЛА произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске. Никто не пострадал. В ликвидации последствий были задействованы десятки спасателей и техники.

Это один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и включает 30 резервуаров для нефти, 16 — для мазута и десять — для дизеля. Он, в частности, используется для экспорта казахстанской нефти.

Reuters сообщил о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска
Политика
Фото:Наталья Чумакова / Reuters

Также обломки одного из дронов повредили резервуар и причал «Черномортранснефти» и контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП).

По данным источников Reuters, экспорт нефти из порта Новороссийска был временно приостановлен. Погрузку нефти возобновили спустя двое суток.

По данным оперштаба, в Новороссийске в результате воздушной атаки ранения получили четыре местных жителя. Городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минобороны, той ночью силы ПВО сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края и еще 59 — над акваторией Черного моря.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков БПЛА Новороссийск ТЭК Минобороны нефть
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
