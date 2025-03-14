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Военная операция на Украине ,  
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Рютте подтвердил отказ от обсуждения членства Украины в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО подтвердил, что вопрос вступления Киева в НАТО снят с переговоров. Ранее Трамп говорил, что Украина не станет членом альянса. Ее отказ от присоединения к НАТО — одно из требований России
Марк Рютте и&nbsp;Дональд Трамп
Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня, заявил Bloomberg генсек альянса Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

На вопрос о том, «действительно ли Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», генсек ответил положительно. Он также отметил, что сомневается в возможности вовлечения альянса в контроль над обеспечением мира на Украине, но допустил, что блок сможет давать советы Киеву относительно этого.

Рютте сказал, что оптимистичен касательно того, что боевые действия могут завершиться в этом году. По мнению генсека, прекращение конфликта позволит нормализовать отношения с Россией, но пока стороны «далеки от этого». Он добавил, что на Москву нужно «продолжать оказывать давление», чтобы она серьезно отнеслась к переговорам.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Украина настаивала на членстве в альянсе, но Трамп выступает против этого. В конце февраля он публично заявил, что вступления Украины в НАТО «не будет», потому что из-за данного ей обещания членства начался конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если двери Североатлантического альянса для Киева останутся закрыты, то нужно будет «построить НАТО на Украине» путем финансирования обороны страны, помощи в развитии военной промышленности на уровне, который будет «означать гарантированный мир». Он называл в качестве необходимой численность армии Украины в 800 тыс. человек.

Россия выступает против членства Киева в НАТО, его официальный отказ от вступления в альянс ранее назывался в качестве одного из условий для начала мирных переговоров. За несколько дней до начала военной операции на Украине президент Владимир Путин говорил, что если соседнюю страну примут в альянс, то «уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится», появится риск «внезапного удара» по стране.

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Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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