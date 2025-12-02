Россия и США обсудят возможности восстановления сотрудничества

Александр Шохин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бизнес России и США обсудит возможности восстановления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере редкоземельных металлов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

По словам Шохина, на мероприятии «Американо-российский бизнес-диалог», которое пройдет через неделю в Дубае, обсудят вопросы сотрудничества.

«Там одна из идей будет посмотреть, по каким направлениям мы можем сотрудничать. Ну и в последнее время, после начала этих челночных поездок Стивена Уиткоффа [спецпосланник президента США], стали обсуждать возможность сотрудничать по редкоземам», — сказал он.

Глава РСПП также отметил, что здесь ситуация сложнее, поскольку это новые проекты.

Шохин заявил, что такое сотрудничество принесет пользу бизнесу обеих стран. Он добавил, что Россия готова рассматривать совместные проекты в Мурманской области, на Южном Урале и в Сибири.

«У нас отвалов полно, где, говорят, редкоземы в большом количестве. И наши экологи будут рады, и американские компании, если переработка этих отвалов будет», — пояснил президент РСПП.

В марте глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Он отмечал, что Россия обладает большими запасами этих ресурсов и открыта для инвестиций. Президент России Владимир Путин также подчеркивал стратегическое значение отрасли и готовность предлагать совместные проекты другим странам.