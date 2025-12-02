Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву

Тина Канделаки (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущей и замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тины Канделаки орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.

«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте указа.

Помимо Канделаки президент наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Орденами «За заслуги в культуре и искусстве» Путин наградил актрису Нонну Гришаеву и актрису Нину Корниенко.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в документе.

В 2023 году Путин наградил Канделаки орденом Дружбы. В 2022 году президент удостоил Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Гришаева в 2019 году была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.