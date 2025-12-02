 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву

Тина Канделаки
Тина Канделаки (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущей и замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тины Канделаки орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.

«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте указа.

Путин наградил Маршала и Дубцову орденом и медалью
Общество
Александр&nbsp;Маршал&nbsp;(настоящая фамилия Миньков)

Помимо Канделаки президент наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Орденами «За заслуги в культуре и искусстве» Путин наградил актрису Нонну Гришаеву и актрису Нину Корниенко.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в документе.

В 2023 году Путин наградил Канделаки орденом Дружбы. В 2022 году президент удостоил Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Гришаева в 2019 году была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Егор Алимов
Владимир Путин Тина Канделаки Нонна Гришаева Надежда Бабкина орден Александра Невского орден
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нонна Гришаева фото
Нонна Гришаева
актриса, телеведущая, певица
21 июля 1971 года
Надежда Бабкина фото
Надежда Бабкина
певица
19 марта 1950 года
