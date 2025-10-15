 Перейти к основному контенту
Общество
0

Путин наградил Маршала и Дубцову орденом и медалью

Александр&nbsp;Маршал&nbsp;(настоящая фамилия Миньков)
Александр Маршал (настоящая фамилия Миньков) (Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил музыканта Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков) ордена «За заслуги в культуре и искусстве», указ опубликован на портале правовой информации.

Певицу Ирину Дубцову глава государства отметил медалью «За труды в культуре и искусстве». Этой же награды был удостоен Роман Архипов. Оба — выпускники реалити-шоу «Фабрика звезд». Дубцова — победительница четвертого сезона, а Архипов шестого.

Александр Маршал — рок- и шансон-музыкант, композитор, певец, автор песен и телеведущий. В 1987 году стал бас-гитаристом группы «Парк Горького» (Gorky Park), с которой добился международного успеха — песни коллектива попали в чарты Billboard и MTV. После распада группы в 1990-х Маршал начал сольную карьеру, выпустил более 15 альбомов. С 2014-го певец не раз ездил в Донбасс и давал там концерты, после чего попал под ограничения со стороны Запада и Украины. С 2016 года ведет программу «Легенды армии» на телеканале «Звезда».

Материал дополняется

Полина Дуганова
Александр Маршал Фабрика звезд музыка
Александр Маршал фото
Александр Маршал
композитор, певец, автор песен
7 июня 1957 года
