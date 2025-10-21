Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова церковным орденом

Video

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил режиссеру и председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову церковный орден Славы и Чести I степени за «сохранение традиционных ценностей», а также в связи с 80-летним юбилеем. Об этом сообщили на официальном сайте Московского патриархата.

«Дорогой Никита Сергеевич! Слова эти от души, никакого политеса, потому что мы друг друга давно знаем, и я очень ценю Ваш вклад в жизнь нашего общества. Вы несете пророческое служение, ведь пророк не тот, кто предсказывает будущее, а кто говорит правду», — приветствовал Михалкова патриарх.

Патриарх высоко оценил деятельность Михалкова, охарактеризовав ее как «возвращение правды». «Кто-то всегда должен говорить правду, порой нелицеприятную, и мало кто отваживается», — отметил Кирилл.

21 октября Никита Михалков отмечает свой юбилей, режиссеру исполняется 80 лет. Он удостоен множества государственных, российских и международных премий и государственных наград. Михалков — Герой Труда России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», он был награжден орденом Александра Невского.