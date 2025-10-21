 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова церковным орденом

РПЦ: патриарх Кирилл вручил Михалкову церковный орден в честь 80-летия режиссера

Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова церковным орденом
Video

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил режиссеру и председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову церковный орден Славы и Чести I степени за «сохранение традиционных ценностей», а также в связи с 80-летним юбилеем. Об этом сообщили на официальном сайте Московского патриархата.

«Дорогой Никита Сергеевич! Слова эти от души, никакого политеса, потому что мы друг друга давно знаем, и я очень ценю Ваш вклад в жизнь нашего общества. Вы несете пророческое служение, ведь пророк не тот, кто предсказывает будущее, а кто говорит правду», — приветствовал Михалкова патриарх.

Путин вспомнил, как его облили вином на юбилее Михалкова
Политика
Владимир Путин

Патриарх высоко оценил деятельность Михалкова, охарактеризовав ее как «возвращение правды». «Кто-то всегда должен говорить правду, порой нелицеприятную, и мало кто отваживается», — отметил Кирилл.

21 октября Никита Михалков отмечает свой юбилей, режиссеру исполняется 80 лет. Он удостоен множества государственных, российских и международных премий и государственных наград. Михалков — Герой Труда России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», он был награжден орденом Александра Невского.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Никита Михалков патриарх Кирилл орден РПЦ
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
Материалы по теме
Путин вспомнил, как его облили вином на юбилее Михалкова
Политика
Михалков заявил о попытках спекулировать на теме военной операции в кино
Политика
Михалков назвал «Анору» слабым фильмом и похвалил американское кино
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира Спорт, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
«МегаФон» внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественной разработки Пресс-релиз, 16:37
Работодатели предложили штрафы за отказ от целевого обучения в колледжах Общество, 16:34
Названы районы Москвы, где аренда жилья после высокого сезона подешевела Недвижимость, 16:29
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект Политика, 16:27
Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас Политика, 16:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ Спорт, 16:25
Новый виток лунной гонки: какие миссии запланированы до 2030 года Технологии и медиа, 16:24
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
Как определить реальные цели в карьере и успешно достичь их Образование, 16:15
Стубб назвал срок, за который Европа готова перевооружиться Политика, 16:14