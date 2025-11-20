ФСБ: украинские спецслужбы создают аккаунты в Telegram для вовлечения в диверсии

ФСБ заявила о фейковых аккаунтах в Telegram, вовлекающих в диверсии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Украинские спецслужбы начали создавать фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы вовлекать россиян в диверсионно-террористичеcкую деятельность. Об этом ТАСС рассказали в ФСБ.

«Нами зафиксирован новый метод работы украинских спецслужб. Они создают фейковые аккаунты в различных социальных сетях. Преимущественно это мессенджер Telegram», — сообщили в ведомстве.

По его словам, такие учетные записи для реалистичности наполняют фотографиями и видео, сгенерированными искусственным интеллектов. Помимо вовлечения россиян в диверсии, аккаунты используют для получения секретной информации у правоохранителей и военных.

В четверг, 20 ноября, ФСБ сообщила, что высокопоставленного российского военного попытались отравить в ДНР пивом с британским боевым отравляющим веществом. По информации ведомства, с военным в одном из приложений для знакомств познакомилась девушка, которая представилась Полиной. Они начали общаться в Telegram.

Девушка несколько раз присылала ему видео из спортзала и через некоторое время сообщила, что хочет сделать ему подарок. Через несколько дней неизвестный передал военному пакет с двумя упаковками британского пива, в котором содержался яд.

Как установила ФСБ, через аккаунт «Полины» с военнослужащим вели переписку сотрудники украинских спецслужб.

В середине августа Роскомнадзор (РКН) сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) для борьбы с активностью преступников. В РКН пояснили, что эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В конце октября Роскомнадзор приступил к частичному ограничению работы WhatsApp и Telegram. Это также объяснили тем, что сервисы используют для обмана и вовлечения в диверсию и терроризм. При этом в ведомстве подчеркнули, что владельцы мессенджеров проигнорировали требования о принятии мер противодействия преступникам.