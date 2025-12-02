Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова

Михаил Птицын (Фото: ТАСС)

Совет судей на пленарном заседании, где собрались около 150 представителей судов всех уровней, под председательством Игоря Краснова избрал нового главу совета. Им стал председатель Московского городского суда Михаил Птицын. Ранее главой Совета судей был Виктор Момотов, который подал в отставку после антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры.

Михаил Птицын с 1992 по 2005 год занимал различные должности в Балашихинском гарнизонном военном суде. С 2005 по 2007 год Птицын занимал должность заместителя председателя 4-го окружного военного суда, а с 2007 по 2010 год — председателя Западно-Сибирского окружного военного суда. В 2010 году он занял кресло председателя Северо-Кавказского окружного военного суда (ныне — Южного окружного военного суда) вплоть до назначения председателем Московского городского суда в 2020 году.

Игорь Краснов заявил, что судья Птицын пользуется заслуженным уважением в судебном сообществе, а также отметил его высокий профессионализм.

Птицын принял новую должность, заявив всем присутствующим, что готов усердно работать «в интересах укрепления законности Российской Федерации».

Материал дополняется.