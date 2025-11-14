Совет судей рассмотрел досрочное прекращение полномочий Момотова
Совет судей на внеочередном пленарном заседании 14 ноября рассмотрел вопросы о досрочном прекращении полномочий 15 членов, а также освобождении от должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде. Об этом сообщается на сайте совета.
В частности, рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию:
- Виктора Момотова — бывшего председателя Совета судей России, судьи Верховного суда в отставке;
- Анатолия Першутова, также судьи Верховного Суда;
- судей Конституционного суда в отставке Николая Мельникова и Ларисы Красавчиковой;
- председателя Третьего кассационного суда общей юрисдикции в отставке Василия Волошина;
- председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отставке Сергея Минина;
- Константина Бокова, председателя Ставропольского краевого суда в отставке;
- Федора Тимаева, председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда;
- Альбины Кирилловой, бывшего председателя Верховного суда Бурятии;
- экс- председателя Верховного суда Адыгеи Байзета Шумена;
- председателя Камчатского краевого суда в отставке Виталия Волгина;
- бывшего зампредседателя Хабаровского краевого суда Елены Унтевской;
- экс-председателя Кировского областного суда Константина Егорова;
- судей Краснодарского краевого и Томского областного судов в отставке Владимира Кисляка и Андрея Гончарова.
Также суд должен был принять решение касательно освобождения Владислава Иванова от должности гендиректора Судебного департамента при Верховном суде.
Итог рассмотрения каждого из вопросов в сообщении не приводится.
Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября. 14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму около 9 млрд руб. Речь идет, в частности, о сети бизнес-отелей Marton, связанных, по данным надзорного ведомства, с Момотовым. После подачи иска Момотов ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив при этом статус судьи в отставке.
Материал дополняется
