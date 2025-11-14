 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Совет судей рассмотрел досрочное прекращение полномочий Момотова

Совет судей рассмотрел досрочное прекращение полномочий Момотова и еще 14 членов
Виктор&nbsp;Момотов
Виктор Момотов (Фото: Global Look Press)

Совет судей на внеочередном пленарном заседании 14 ноября рассмотрел вопросы о досрочном прекращении полномочий 15 членов, а также освобождении от должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде. Об этом сообщается на сайте совета.

В частности, рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию:

  • Виктора Момотова — бывшего председателя Совета судей России, судьи Верховного суда в отставке;
  • Анатолия Першутова, также судьи Верховного Суда;
  • судей Конституционного суда в отставке Николая Мельникова и Ларисы Красавчиковой;
  • председателя Третьего кассационного суда общей юрисдикции в отставке Василия Волошина;
  • председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отставке Сергея Минина;
  • Константина Бокова, председателя Ставропольского краевого суда в отставке;
  • Федора Тимаева, председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда;
  • Альбины Кирилловой, бывшего председателя Верховного суда Бурятии;
  • экс- председателя Верховного суда Адыгеи Байзета Шумена;
  • председателя Камчатского краевого суда в отставке Виталия Волгина;
  • бывшего зампредседателя Хабаровского краевого суда Елены Унтевской;
  • экс-председателя Кировского областного суда Константина Егорова;
  • судей Краснодарского краевого и Томского областного судов в отставке Владимира Кисляка и Андрея Гончарова.

Также суд должен был принять решение касательно освобождения Владислава Иванова от должности гендиректора Судебного департамента при Верховном суде.

Итог рассмотрения каждого из вопросов в сообщении не приводится.

Верховный суд избрал на смену Момотову нового секретаря пленума
Общество
Олег Зателепин

Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября. 14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму около 9 млрд руб. Речь идет, в частности, о сети бизнес-отелей Marton, связанных, по данным надзорного ведомства, с Момотовым. После подачи иска Момотов ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив при этом статус судьи в отставке.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
Бывший председатель Союза судей, Судья в отставке
30 мая 1961 года

