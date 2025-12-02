Шойгу начал в Москве консультации с главой МИД Китая

Сергей Шойгу и Ван И (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И начали российско-китайские консультации по стратегической безопасности. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Встреча проходит в Москве в день, когда спецпосланник Трампа Стив Уиткофф должен прилететь в Россию на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Материал дополняется