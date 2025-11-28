Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам ВСУ за неделю

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные с 22 по 28 ноября нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины в ответ на атаки по гражданским объектам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые были использованы в интересах ВСУ.

Кроме того целями российских ударов стали цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотников, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации в том числе ВСУ и иностранных наемников.

Накануне, 27 ноября, военное ведомство заявило о поражении по использующихся в интересах украинской армии объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также по пункту спутниковой связи.

В ударах участвовали части оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.