 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава МИД Китая Ван И посетит Москву для консультаций по безопасности

Ван И
Ван И (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Член Политбюро ЦК КПК, директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам и министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1–2 декабря для участия в 20-м раунде двусторонних консультаций по стратегической безопасности. Визит состоится по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом сообщает Global Times.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай совместно с Россией готов строить более справедливую и разумную систему глобального управления. Он добавил, что китайская и российская стороны готовы совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность, международную беспристрастность и справедливость. Также страны намерены совместно работать над созданием более справедливой и разумной системы глобального управления.

Предыдущие переговоры Шойгу и Ван И прошли в Китае 28 февраля. В пресс-службе Совбеза отмечали, что там он также должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров обсуждались вопросы в сфере безопасности, международные и региональные проблемы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
МИД Китая Ван И консультации Безопасность управление
Материалы по теме
Трамп посоветовал премьер-министру Японии не провоцировать Китай
Политика
Китай поддержал переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Россия и Китай обсудили системы ПРО в разрезе стратегической стабильности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 14:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 14:12
Путин назвал идеей Трампа провести саммит в Будапеште Политика, 14:17
Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа Политика, 14:13
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште Политика, 14:13
Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине Политика, 14:08
Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре Общество, 14:07
В Сириусе наградили лучших врачей России РБК Компании, 14:00
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным Политика, 13:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы Технологии и медиа, 13:52
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 13:52
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска Политика, 13:48
В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего Общество, 13:48
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 13:43
Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки Общество, 13:42
Южная Корея заподозрила хакеров из КНДР во взломе биржи Upbit на $30 млн Крипто, 13:41