Глава МИД Китая Ван И посетит Москву для консультаций по безопасности

Ван И (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Член Политбюро ЦК КПК, директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам и министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1–2 декабря для участия в 20-м раунде двусторонних консультаций по стратегической безопасности. Визит состоится по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом сообщает Global Times.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай совместно с Россией готов строить более справедливую и разумную систему глобального управления. Он добавил, что китайская и российская стороны готовы совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность, международную беспристрастность и справедливость. Также страны намерены совместно работать над созданием более справедливой и разумной системы глобального управления.

Предыдущие переговоры Шойгу и Ван И прошли в Китае 28 февраля. В пресс-службе Совбеза отмечали, что там он также должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров обсуждались вопросы в сфере безопасности, международные и региональные проблемы.