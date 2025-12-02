МВД рассказало о схемах мошенничества в отношении бойцов военной операции

Чтобы выманить деньги и данные у участников боевых действий на Украине мошенники прибегают к нескольким схемам — от предложения помощи в поисках пропавших сослуживцев до освобождения родственников от уголовной ответственности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Так, злоумышленники, пишут военным в мессенджерах, а затем, прикрываясь «помощью» в поисках раненного или попавшего в плен сослуживца, просят перечислить средства на их счет, а после уговаривают взять кредит в банке «для дополнительной помощи».

Помимо этого, аферисты используют и другие схемы — звонят после заказов лекарств, сообщая о «подделке» и предлагая компенсацию, после чего выманивают деньги под предлогом «подоходного налога». Также они выманивают средства под видом помощи родственникам, якобы попавшим в неприятности, или, обещая участие в расследовании.

В МВД предупредили, что злоумышленники могут рассылать вирусные сообщения и ложные уведомления о переводах — если жертва соглашается вернуть средства, то теряет деньги.

В МВД отметили, что в случае подозрительного звонка следует прекратить разговор и не сообщать свои пароли и коды.

Ранее компания F6, занимающаяся разработкой технологий для борьбы с киберпреступностью, рассказала РБК, что мошенники начали пытаться украсть деньги у участников военной операции и членов их семей под видом фонда помощи бойцам.

Аферисты предлагают «социальную помощь» в размере 1 млн рублей через фиктивный проект «День Победы». После заполнения анкеты с личными данными жертве звонит «представитель», убеждая вложить деньги в фейковый инвестиционный проект. Под давлением злоумышленников люди переводят всё больше средств, пока не теряют все накопления.