Эксперты предупредили о мошенниках от лица фейкового фонда помощи бойцам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали пытаться украсть деньги у участников спецоперации и членов их семей под видом фейкового фонда. Об этом говорится в сообщении разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью — компании F6, поступившем в РБК.

На мошеннических ресурсах бойцам и их родственникам предлагают оформить социальную помощь — выплату в размере 1 млн руб. Для этого необходимо заполнить форму: ввести имя, фамилию и контактный номер. По завершении жертве сообщают об успешной регистрации в вымышленном проекте «День Победы».

После регистрации поступает звонок от «официального представителя» — сотрудника мошеннического call-центра. Злоумышленник убеждает пользователя внести деньги на депозит фейкового инвестиционного проекта, обещая быстрое увеличение капитала. После первого денежного перевода на жертву усиливают психологическое давление и заставляют вносить большие суммы, пока он не переведет все свои деньги.

Сайты фейкового фонда зарегистрированы в девяти доменных зонах: .digital, .top, .com, .xyz, .buzz, .click, .biz, .vip, .live. Компания обнаружила 511 сайтов, ресурсы были заблокированы. Аналитики F6 предположили, что мошенники только готовились запустить новый сценарий, так как сайты фейкового фонда не индексировались в российских поисковиках.

Злоумышленники, вероятно, распространяют ссылки приватно — в чатах и личных сообщениях в мессенджерах, через спам-письма на электронной почте. Для привлечения новых жертв злоумышленники также используют бренд одного из федеральных министерств.

«Даже если пользователь на первом этапе проявит интерес к предложению скамеров, но не станет переводить деньги и сорвется с крючка, в распоряжении злоумышленников останутся его персональные данные и контактная информация. Эти сведения могут использовать в других мошеннических атаках или продать на теневом рынке другим киберпреступникам», — отметил старший аналитик департамента Digital Risk Protection F6 Александр Сапов.

В сентябре F6 рассказала о схеме обмана участников военной операции и их семей с использованием страниц-двойников благотворительных фондов. На страницах размещаются несуществующие инвестиционные программы с ежемесячными выплатами до 500 тыс. руб., для участия необходимо заполнить форму. По этому сценарию преступники получают не только деньги жертвы, но и доступ к личным данным.

В январе эксперты компании по защите данных Angara SOC рассказали о новой схеме мошенничества со взносом «на нужды СВО». Клиентам приходят фальшивые письма от имени крупных банков (Сбербанк, ВТБ, Т-банк) о введении «обязательного ежемесячного списания средств на нужды СВО». Для отказа от якобы утвержденного платежа получателей просят перейти по ссылке в письме. Однако если нажать на ссылку, можно лишиться денег или же установить вредоносное ПО.