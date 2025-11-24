 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Эксперты предупредили о мошенниках от лица фейкового фонда помощи бойцам

F6: мошенники попытались обмануть бойцов спецоперации от лица фейкового фонда
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали пытаться украсть деньги у участников спецоперации и членов их семей под видом фейкового фонда. Об этом говорится в сообщении разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью — компании F6, поступившем в РБК.

На мошеннических ресурсах бойцам и их родственникам предлагают оформить социальную помощь — выплату в размере 1 млн руб. Для этого необходимо заполнить форму: ввести имя, фамилию и контактный номер. По завершении жертве сообщают об успешной регистрации в вымышленном проекте «День Победы».

После регистрации поступает звонок от «официального представителя» — сотрудника мошеннического call-центра. Злоумышленник убеждает пользователя внести деньги на депозит фейкового инвестиционного проекта, обещая быстрое увеличение капитала. После первого денежного перевода на жертву усиливают психологическое давление и заставляют вносить большие суммы, пока он не переведет все свои деньги.

Сайты фейкового фонда зарегистрированы в девяти доменных зонах: .digital, .top, .com, .xyz, .buzz, .click, .biz, .vip, .live. Компания обнаружила 511 сайтов, ресурсы были заблокированы. Аналитики F6 предположили, что мошенники только готовились запустить новый сценарий, так как сайты фейкового фонда не индексировались в российских поисковиках.

Злоумышленники, вероятно, распространяют ссылки приватно — в чатах и личных сообщениях в мессенджерах, через спам-письма на электронной почте. Для привлечения новых жертв злоумышленники также используют бренд одного из федеральных министерств.

«Даже если пользователь на первом этапе проявит интерес к предложению скамеров, но не станет переводить деньги и сорвется с крючка, в распоряжении злоумышленников останутся его персональные данные и контактная информация. Эти сведения могут использовать в других мошеннических атаках или продать на теневом рынке другим киберпреступникам», — отметил старший аналитик департамента Digital Risk Protection F6 Александр Сапов.

В сентябре F6 рассказала о схеме обмана участников военной операции и их семей с использованием страниц-двойников благотворительных фондов. На страницах размещаются несуществующие инвестиционные программы с ежемесячными выплатами до 500 тыс. руб., для участия необходимо заполнить форму. По этому сценарию преступники получают не только деньги жертвы, но и доступ к личным данным.

В январе эксперты компании по защите данных Angara SOC рассказали о новой схеме мошенничества со взносом «на нужды СВО». Клиентам приходят фальшивые письма от имени крупных банков (Сбербанк, ВТБ, Т-банк) о введении «обязательного ежемесячного списания средств на нужды СВО». Для отказа от якобы утвержденного платежа получателей просят перейти по ссылке в письме. Однако если нажать на ссылку, можно лишиться денег или же установить вредоносное ПО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова, Александр Корчуганов
мошенничество Военная операция на Украине фонды фейк
Материалы по теме
МВД рассказало о схемах мошенников в зависимости от возраста жертв
Общество
МВД выявило схему мошенничества с недействительными полисами ОСАГО
Общество
Саночников сборной России арестовали в Красноярске за мошенничество
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 08:08 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 08:08
FT узнала о подготовке ЕС к прекращению помощи Украине от США Политика, 08:18
Кто должен покрыть ущерб от атак дронов: новая позиция Верховного судаПодписка на РБК, 08:06
Поезда МЦД-1 и Савеловского направления задержались из-за ледяного дождя Город, 08:05
Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров Политика, 07:49
Четыре дома и машина повреждены при атаке БПЛА на Воронежскую область Политика, 07:41
В «Сбере» назвали самые популярные инструменты для накоплений у россиян Инвестиции, 07:30
Укрепление до ₽70–80 или падение до ₽90–100 за доллар. Что будет с рублемПодписка на РБК, 07:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Эксперты предупредили о мошенниках от лица фейкового фонда помощи бойцам Общество, 07:29
За ночь над российскими регионами уничтожили 93 дрона ВСУ Политика, 07:27
Власти назвали сроки расширения льготной ипотеки на вторичное жилье Общество, 07:14
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге 24 ноября Общество, 07:07
Бизнес назвал главные риски при внедрении облачных сервисовПодписка на РБК, 07:01
Минэнерго признало недостаточной текущую маржинальность АЗС Бизнес, 07:01
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля Политика, 06:49