В МУС заявили о готовности противостоять давлению США и России
Международный уголовный суд (МУС) не поддастся давлению со стороны США и России. Об этом заявила председатель МУС Томоко Аканэ на ежегодном заседании органа, передает Associated Press (AP).
«Мы никогда не приемлем никакого давления», — заявила Аканэ.
Агентство отметило, что санкции уже негативно повлияли на работу МУС по нескольким расследованиям.
В феврале США ввели финансовые санкции против МУС за расследования против страны и ее союзников, в том числе против Израиля. В том же месяце под ограничения попал генпрокурор Карим Хан, который выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В августе США ввели санкции против еще четырех судей МУС.
В ноябре Следственный комитет России заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и судей МУС. Ведомство заочно предъявило Хану, Аканэ и еще нескольким судьям и чиновникам МУС обвинения по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 (подготовка нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) Уголовного кодекса.
В марте 2023 года палата МУС выдала ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.
Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.
