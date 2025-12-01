 Перейти к основному контенту
0

В МУС заявили о готовности противостоять давлению США и России

Глава МУС заявила, что организация не поддастся давлению США и России
Томоко Аканэ
Томоко Аканэ (Фото: Dursun Aydemir / Reuters)

Международный уголовный суд (МУС) не поддастся давлению со стороны США и России. Об этом заявила председатель МУС Томоко Аканэ на ежегодном заседании органа, передает Associated Press (AP).

«Мы никогда не приемлем никакого давления», — заявила Аканэ.

Агентство отметило, что санкции уже негативно повлияли на работу МУС по нескольким расследованиям.

Российский СК завершил расследование против прокурора и судей МУС
Политика
Карим Ахмад Хан

В феврале США ввели финансовые санкции против МУС за расследования против страны и ее союзников, в том числе против Израиля. В том же месяце под ограничения попал генпрокурор Карим Хан, который выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В августе США ввели санкции против еще четырех судей МУС.

В ноябре Следственный комитет России заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и судей МУС. Ведомство заочно предъявило Хану, Аканэ и еще нескольким судьям и чиновникам МУС обвинения по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 (подготовка нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) Уголовного кодекса.

В марте 2023 года палата МУС выдала ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Луценко
Международный уголовный суд США Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
