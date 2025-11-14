Российский СК завершил расследование против прокурора и судей МУС

Карим Ахмад Хан (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану, нескольким судьям и чиновникам. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

К уголовной ответственности привлечены Хан, а также судьи МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт и Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.

Генпрокуратура России сообщила, что утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Обвинения предъявили по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ч.1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 (подготовка нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) Уголовного кодекса.

Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Хан в 2023 году выдал ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. «Уголовное преследование [Путина] носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — заявили тогда в СК.

Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.