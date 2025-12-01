В Думе назвали время рассмотрения отставки депутата Вороновского

Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский написал заявление о сложении полномочий, его могут рассмотреть на ближайшем заседании нижней палаты парламента. Об этом РБК рассказал глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам Отари Аршба.

«Я вынесу этот вопрос на обсуждение на Совете Думы сегодня. Совет решит, когда он будет рассмотрен на заседании Госдумы. Скорее всего, это произойдет на ближайшем заседании», — сказал Аршба.

На прошлой неделе источники в Госдуме и «Единой России» рассказали РБК, что Вороновский написал заявление о сложении мандата. Один из собеседников назвал лишение политика статуса депутата «в любом случае неизбежным».

По закону «О статусе сенатора и депутата» досрочное прекращение полномочий депутата возможно в том числе по его письменному заявлению. Соответствующее решение оформляется постановлением Госдумы, за которое голосуют депутаты на пленарном заседании. Постановление принимается не позднее чем через 30 дней после появления основания для досрочного прекращения полномочий депутата.

11 ноября Госдума единогласно проголосовала за лишение Вороновского депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Через два дня в отношении парламентария возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), задержан он не был.

По версии следствия, Вороновский получил взятку в размере 25 млн руб. от строительно-дорожной компании из Дагомыса. Преступление произошло в 2019–2020 годах, когда политик еще занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и курировал дорожную сферу.

Анатолий Вороновский является членом думского комитета по транспорту. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы от Краснодарского края. До этого он работал в руководящих органах субъекта, в частности возглавлял региональный департамент транспорта.