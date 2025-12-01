 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Думе назвали время рассмотрения отставки депутата Вороновского

Аршба: заявление депутата Вороновского рассмотрят на ближайшем заседании
Анатолий Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский написал заявление о сложении полномочий, его могут рассмотреть на ближайшем заседании нижней палаты парламента. Об этом РБК рассказал глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам Отари Аршба.

«Я вынесу этот вопрос на обсуждение на Совете Думы сегодня. Совет решит, когда он будет рассмотрен на заседании Госдумы. Скорее всего, это произойдет на ближайшем заседании», — сказал Аршба.

На прошлой неделе источники в Госдуме и «Единой России» рассказали РБК, что Вороновский написал заявление о сложении мандата. Один из собеседников назвал лишение политика статуса депутата «в любом случае неизбежным».

По закону «О статусе сенатора и депутата» досрочное прекращение полномочий депутата возможно в том числе по его письменному заявлению. Соответствующее решение оформляется постановлением Госдумы, за которое голосуют депутаты на пленарном заседании. Постановление принимается не позднее чем через 30 дней после появления основания для досрочного прекращения полномочий депутата.

Депутат Госдумы откажется от мандата после возбуждения дела о взятках
Политика
Анатолий Вороновский

11 ноября Госдума единогласно проголосовала за лишение Вороновского депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Через два дня в отношении парламентария возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), задержан он не был.

По версии следствия, Вороновский получил взятку в размере 25 млн руб. от строительно-дорожной компании из Дагомыса. Преступление произошло в 2019–2020 годах, когда политик еще занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и курировал дорожную сферу.

Анатолий Вороновский является членом думского комитета по транспорту. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы от Краснодарского края. До этого он работал в руководящих органах субъекта, в частности возглавлял региональный департамент транспорта.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Анатолий Вороновский Единая Россия коррупция взятка
Анатолий Вороновский фото
Анатолий Вороновский
депутат Госдумы
28 декабря 1966 года
Материалы по теме
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского
Политика
Дума согласилась лишить неприкосновенности депутата Вороновского
Политика
Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:37
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:51
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу Политика, 17:49
Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия Политика, 17:46
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 17:39
В Киргизии избрали новый парламент Политика, 17:39
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко Спорт, 17:37
«ПСБ Благосостояние» стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 Пресс-релиз, 17:33
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся» Политика, 17:33
Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс Бизнес, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31