Депутат Госдумы откажется от мандата после возбуждения дела о взятках

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский написал заявление о сложении мандата, сообщили источники РБК. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о взятке
Анатолий Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Депутат Анатолий Вороновский написал заявление о сложении мандата, сообщил источник РБК в Госдуме и подтвердил собеседник в «Единой России». По словам одного из них, лишение политика статуса парламентария «было в любом случае неизбежно».

РБК направил запрос Вороновскому и в пресс-службу фракции «Единой России» в Госдуме.

11 ноября Дума единогласно проголосовала за лишение Вороновского депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. 13 ноября против него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), задержан он не был.

По версии следствия, преступление Вороновский совершил еще до начала депутатской карьеры, в 2019–2020 годах. Тогда он был заместителем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и курировал дорожную сферу.

Взятки, по версии правоохранителей, Вороновский получал в виде имущества и услуг от директора унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительство» Сафарбия Напсо. Общая стоимость услуг, которые депутат получил от бизнесмена, оценивается более чем в 25 млн руб. В них входят предоставление Вороновскому квартиры в Краснодаре, оформленной на мать его помощницы Юлии Нещеретовой, ремонт и меблировка жилплощади сына депутата в Сочи, строительство дамбы и очистка озера в Усть-Лабинском районе на земельном участке, принадлежащем семье депутата, приобретение сельхозтехники для родственников Вороновского.

Сафарбий Напсо дал признательные показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Его уголовное преследование по коррупционной статье прекратили, но за махинации с имуществом он получил четыре года по приговору суда.

Вороновский был избран в Государственную думу в 2021 году по списку «Единой России» от Краснодарского края, состоит в комитете Госдумы по транспорту. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края. Перед этим он работал главой департамента транспорта региона, а также министром транспорта и дорожного хозяйства области.

После того как генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении его неприкосновенности, Вороновский говорил РБК, что не знает, с чем это могло быть связано, и обещал сотрудничать со следствием.

По закону «О статусе сенатора и депутата» досрочное прекращение полномочий депутата возможно среди прочего по его письменному заявлению. Соответствующее решение оформляется постановлением Госдумы, за которое голосуют депутаты на пленарном заседании. Постановление принимается не позднее чем через 30 дней после появления основания для досрочного прекращения полномочий депутата.

