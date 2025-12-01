 Перейти к основному контенту
В ООН отвергли планы Киева выйти из конвенции по противопехотным минам

Фото: Taylor Weidman / Getty Images
Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Намерение Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин противоречит ее международно-правовым обязательствам. С таким заявлением на презентации доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) выступил его соавтор Иешуа Мозер-Пуангсуван. Трансляция презентации шла на сайте организации.

«Что касается фантазии Украины о приостановке: они пытаются сделать что-то, что запрещено международным гуманитарным правом, поэтому мы отвергаем эту юридическую процедуру. Запрет на использование противопехотных мин должен ясно применяться в ходе вооруженных конфликтов», — заявил он.

Украина приостановила участие в конвенции о запрете противопехотных мин
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Эксперт отметил, что две страны — участницы Оттавской конвенции, Греция и Украина, до сих пор не уничтожили свои запасы противопехотных мин. В случае Украины, отметил Мозер-Пуангсуван, число оставшихся мин определить невозможно из-за продолжающегося конфликта.

Оттавская конвенция о противопехотных минах была подписана в Оттаве в декабре 1997 года и вступила в силу в 1999 году.

Страны — участники конвенции обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины.

Согласно конвенции, в течение четырех лет после того, как документ вступит для них в силу, участники обязаны уничтожить все свои запасы этих боеприпасов. Также они должны каждый год сообщать о своих запасах, ходе программ их уничтожения и обо всех заминированных противопехотными минами районах.

Документ ратифицировали 164 страны. Среди 34 государств, которые не присоединились к соглашению, — Китай, Россия и США. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября подписал закон, приостанавливающий для страны действие Оттавской конвенции о противопехотных минах. До этого, в июне, президент подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе страны из Оттавской конвенции, и передал его на рассмотрение в Верховную раду.

Ряд стран НАТО — Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия — ранее также объявили о выходе из Оттавской конвенции, объяснив это усилением военных угроз странам НАТО, граничащим с Белоруссией и Россией.

Российская сторона осудила это решение, заявив, что оно ведет к эскалации напряженности и подрыву безопасности в Европе. При этом Москва, называя цели конвенции «правильными», считает свое присоединение к ней нецелесообразным, поскольку рассматривает противопехотные мины как эффективное средство защиты границ.

Егор Алимов
Украина конвенция противопехотные мины ООН
