В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России
Слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающих ударов против России в качестве оборонительных действий являются безответственными и свидетельствуют о готовности блока к эскалации.
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
«Рассматриваем заявление Дж.Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации», — говорится в заявлении.
Такие заявления в МИДе расценивают как целенаправленную попытку подрывать усилия по выходу из украинского кризиса.
Материал дополняется
