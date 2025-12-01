В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России

Джузеппе Каво Драгоне (Фото: EPA Tomas Kalnons / EPA / ТАСС)

Слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающих ударов против России в качестве оборонительных действий являются безответственными и свидетельствуют о готовности блока к эскалации.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Рассматриваем заявление Дж.Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации», — говорится в заявлении.

Такие заявления в МИДе расценивают как целенаправленную попытку подрывать усилия по выходу из украинского кризиса.

Материал дополняется