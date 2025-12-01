Тела криптотрейдера Романа Новака и его супруги обнаружены в пустыне ОАЭ

Роман Новак с супругой (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обнаружила тела российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги. Об этом сообщили в Следственном комитете России, куда поступили документы от правоохранительных органов ОАЭ, передает 47news.ru. Останки будут переданы в Россию для захоронения.

По данным следствия, тела Новака и его жены были найдены по показаниям задержанных подозреваемых. Полиция обследовала территорию пустыни размером примерно 500 на 500 м, чтобы обнаружить останки, которые были помещены в полиэтиленовые мешки с химическими растворителями.

Как установило следствие, в убийстве участвовали трое исполнителей — бывший оперативник уголовного розыска и два участника специальной военной операции. Они заманили пару в снятый коттедж, требовали пароли от криптокошельков, пытали, после чего убили супругов. Двое из трех арестованных признались в совершении преступления. Предполагаемый организатор, Константин Шахт, свою вину отрицает и, по мнению следствия, скрывает личность заказчика.

2 октября 2025 года пара направлялась на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. По данным личного водителя супругов, они пересели на стоянке в другой автомобиль, после чего связь с ними прервалась. 7 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Телеграм-каналы Shot, Baza и «112» сообщали, что похитители требовали за пару крупный выкуп.