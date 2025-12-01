 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Тела криптотрейдера Романа Новака и его супруги обнаружены в пустыне ОАЭ

Роман Новак с супругой
Роман Новак с супругой (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обнаружила тела российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги. Об этом сообщили в Следственном комитете России, куда поступили документы от правоохранительных органов ОАЭ, передает 47news.ru. Останки будут переданы в Россию для захоронения.

По данным следствия, тела Новака и его жены были найдены по показаниям задержанных подозреваемых. Полиция обследовала территорию пустыни размером примерно 500 на 500 м, чтобы обнаружить останки, которые были помещены в полиэтиленовые мешки с химическими растворителями.

Как установило следствие, в убийстве участвовали трое исполнителей — бывший оперативник уголовного розыска и два участника специальной военной операции. Они заманили пару в снятый коттедж, требовали пароли от криптокошельков, пытали, после чего убили супругов. Двое из трех арестованных признались в совершении преступления. Предполагаемый организатор, Константин Шахт, свою вину отрицает и, по мнению следствия, скрывает личность заказчика.

СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги
Общество
Роман Новак и его жена Анна

2 октября 2025 года пара направлялась на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. По данным личного водителя супругов, они пересели на стоянке в другой автомобиль, после чего связь с ними прервалась. 7 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Телеграм-каналы Shot, Baza и «112» сообщали, что похитители требовали за пару крупный выкуп.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ОАЭ уголовное дело тела жертв
Материалы по теме
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве криптоинвестора Новака
Политика
Что известно о бизнесе и карьере убитого в ОАЭ криптоинвестора Новака
Политика
Криптомошенника Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 14:36 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 14:36
«Без вас как без рук»: четыре манипуляции, на которые нельзя поддаваться Образование, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 14:33
В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России Политика, 14:31
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке Спорт, 14:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:24
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 14:14
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16 Политика, 14:12
Чем известна певица Лариса Долина и что случилось с ее квартирой 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро Политика, 14:09
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 14:04