Тела криптотрейдера Романа Новака и его супруги обнаружены в пустыне ОАЭ
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обнаружила тела российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги. Об этом сообщили в Следственном комитете России, куда поступили документы от правоохранительных органов ОАЭ, передает 47news.ru. Останки будут переданы в Россию для захоронения.
По данным следствия, тела Новака и его жены были найдены по показаниям задержанных подозреваемых. Полиция обследовала территорию пустыни размером примерно 500 на 500 м, чтобы обнаружить останки, которые были помещены в полиэтиленовые мешки с химическими растворителями.
Как установило следствие, в убийстве участвовали трое исполнителей — бывший оперативник уголовного розыска и два участника специальной военной операции. Они заманили пару в снятый коттедж, требовали пароли от криптокошельков, пытали, после чего убили супругов. Двое из трех арестованных признались в совершении преступления. Предполагаемый организатор, Константин Шахт, свою вину отрицает и, по мнению следствия, скрывает личность заказчика.
2 октября 2025 года пара направлялась на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. По данным личного водителя супругов, они пересели на стоянке в другой автомобиль, после чего связь с ними прервалась. 7 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Телеграм-каналы Shot, Baza и «112» сообщали, что похитители требовали за пару крупный выкуп.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили