СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги

Роман Новак и его жена Анна (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения супружеской пары из Санкт-Петербурга в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Следователи не называют их имена, но ранее стало известно, что в Дубае нашли убитыми осужденного за мошенничество криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц). По версии следствия, 2 октября 2025 года пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта.

«Личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала», — уточнили в СК.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения петербуржцев. Следствие взаимодействует с правоохранительными органами ОАЭ и МВД России.

Российский криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были убиты в ОАЭ, об этом сообщили издания 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Также сообщалось, что похитители требовали крупный выкуп за освобождение пары, об этом писали телеграм-каналы SHOT, BAZA и «112».

В ноябре 2020 года Роман Новак был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество. Суд установил, что он разработал план хищения $100 тыс. у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ».