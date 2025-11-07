 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Криптомошенника Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ

Их тела пока не нашли. Подозреваемых в убийстве задержали, ими оказались граждане России. Новак и Анна перестали выходить на связь в начале октября. В 2020 году Новаку вынесли приговор за мошенничество
Роман Новак и его жена&nbsp;Анна
Роман Новак и его жена Анна (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российского криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну убили в ОАЭ, сообщает 78.ru со ссылкой на источники. По данным телеканала, преступление раскрыто. Эту информацию также подтвердил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в посольство России в ОАЭ.

Подозреваемых в похищении и убийстве пары уже задержали, ими оказались граждане России. Их должны доставить в Санкт-Петербург.

Злоумышленники похитили Новака и его жену с целью вымогательства денег. Подозреваемые расправились с жертвами, поскольку не обнаружили у них нужных средств.

Об этом также сообщили телеграм-каналы SHOT, BAZA и «112». Они пишут, что похитители требовали крупный выкуп за освобождение пары.

Как узнал RT, тела Новака и Анны пока не нашли. Собеседник телеканала предположил, что к преступлению может быть причастен кто-то из обманутых Новаком инвесторов. Пока, вероятно, правоохранительные органы задержали не всех подозреваемых в преступлении. Телеканал уточнил, что те, кого уже задержали, признали вину.

Отец Анны с супругой прилетал в Дубай и забрал внуков.

Москвича обвинили в переводе Бабченко криптовалюты на финансирование ВСУ
Политика

Пара перестала выходить на связь с семьей в России примерно месяц назад. Последний раз сигналы телефонов Новака и его супруги фиксировались 5 и 6 октября в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне (ЮАР). Потом сигнал пропал.

По данным 78.ru и телеграм-каналов, Новак не раз привлекал внимание правоохранительных органов и СМИ. Так, в последний раз он якобы скрылся с $500 млн, которые взял у инвесторов на развитие бизнеса. Пострадавшими были, в частности, предприниматели с Ближнего Востока, из Китая и других стран. Новак частно утверждал, что знаком с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым.

Новак создал приложение для быстрых криптопереводов Fintopio и убеждал людей вкладывать средства. Он заверял, что сотрудничает с крупными IT-компаниями. После получения инвестиций Новак исчез. Сотрудники Fintopio остались без зарплаты, а вкладчики потеряли деньги.

В ноябре 2020 года Новака приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за два эпизода мошенничества. Суд тогда установил, что Новак не позднее 2016 года разработал план хищения денег у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ» Ш. (имя суд тогда не раскрыл). Обманным путем в офисе ООО «Балт-Шельф Холдинг», Новак убедил Ш. передать ему $100 тыс. (₽6 321 740 по тогдашнему курсу). Затем Новак и гендиректор ООО «Спорт» Н. (его имя также не раскрывалось) обменяли деньги на рубли и внесли в банк ₽3 млн на счет ООО «Спорт», представив это как согласованную сумму. Оставшиеся ₽3 321 740 Новак присвоил себе.

Кроме этого, Новак не позднее ноября 2017 года, злоупотребляя доверием совладельца и инвестора программного обеспечения Transcrypt Э. (его имя суд тогда не назвал), убеждал его в выплате зарплаты фиктивным сотрудникам. Таким образом более чем за год Новак похитил у Э. ₽4 008 545.

Суд взыскал с него в пользу потерпевших Ш. и Э. ₽3,3 млн и ₽4 млн соответственно.

