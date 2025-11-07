СК сообщил, когда пропал со связи убитый в ОАЭ криптомошенник из России
Пропавшая в ОАЭ супружеская пара из России исчезла после того, как пересела в чужой автомобиль в городе Хатта. Об этом сообщил их личный водитель, передает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Следователи не называют их имена, но ранее стало известно, что в Дубае нашли убитыми осужденного за мошенничество криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну.
По данным следствия, 2 октября 2025 года супруги направлялись на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Водитель привез их на указанную стоянку, где они пересели в другой автомобиль и уехали в сторону встречи. После этого контакт с ними был утерян.
Родственники пары обратились в правоохранительные органы Санкт-Петербурга с заявлением о безвестном исчезновении. В настоящее время Следственный комитет России совместно с правоохранительными органами ОАЭ и МВД проводит расследование и оперативно-розыскные мероприятия.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).
Российский криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были убиты в ОАЭ, об этом сообщили издания 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники. По их данным, преступление уже раскрыто, подозреваемые задержаны — ими оказались граждане России. Тела супругов пока не найдены, а мотивом преступления стало вымогательство денег. Сообщалось также, что похитители требовали крупный выкуп за освобождение пары, об этом писали телеграм-каналы SHOT, BAZA и «112».
В ноябре 2020 года Роман Новак был приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за два эпизода мошенничества. Суд установил, что он разработал план хищения $100 тыс. у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ». Частично деньги были переведены на счет компании, а оставшуюся сумму Новак присвоил себе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg