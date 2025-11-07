СК сообщил, когда пропал со связи убитый в ОАЭ криптомошенник из России

Убитый в ОАЭ криптомошенник из России сел в чужой автомобиль и пропал со связи

Роман Новак с женой Анной (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Пропавшая в ОАЭ супружеская пара из России исчезла после того, как пересела в чужой автомобиль в городе Хатта. Об этом сообщил их личный водитель, передает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Следователи не называют их имена, но ранее стало известно, что в Дубае нашли убитыми осужденного за мошенничество криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну.

По данным следствия, 2 октября 2025 года супруги направлялись на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Водитель привез их на указанную стоянку, где они пересели в другой автомобиль и уехали в сторону встречи. После этого контакт с ними был утерян.

Родственники пары обратились в правоохранительные органы Санкт-Петербурга с заявлением о безвестном исчезновении. В настоящее время Следственный комитет России совместно с правоохранительными органами ОАЭ и МВД проводит расследование и оперативно-розыскные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц).

Российский криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были убиты в ОАЭ, об этом сообщили издания 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники. По их данным, преступление уже раскрыто, подозреваемые задержаны — ими оказались граждане России. Тела супругов пока не найдены, а мотивом преступления стало вымогательство денег. Сообщалось также, что похитители требовали крупный выкуп за освобождение пары, об этом писали телеграм-каналы SHOT, BAZA и «112».

В ноябре 2020 года Роман Новак был приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за два эпизода мошенничества. Суд установил, что он разработал план хищения $100 тыс. у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ». Частично деньги были переведены на счет компании, а оставшуюся сумму Новак присвоил себе.