Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов, сообщает «РИА Новости».
Подписание прошло на российско-саудовском деловом форуме в Саудовской Аравии, в котором участвовал вице-премьер Александр Новак.
О планах России заключить безвизовый режим с арабской страной сообщило правительство, опубликовав материалы к стратегической сессии по развитию туризма в России в начале октября. Позже, 27 октября кабмин принял проект соответствующего соглашения. Из документа следует, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией вступает в силу через 60 дней с даты получения по официальным каналам последнего уведомления о готовности стран к введению безвиза.
Согласно проекту, россияне смогут находиться на территории страны без виз до 90 дней.
