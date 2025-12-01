 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов, сообщает «РИА Новости».

Подписание прошло на российско-саудовском деловом форуме в Саудовской Аравии, в котором участвовал вице-премьер Александр Новак.

Правительство России одобрило проект безвиза с Саудовской Аравией
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

О планах России заключить безвизовый режим с арабской страной сообщило правительство, опубликовав материалы к стратегической сессии по развитию туризма в России в начале октября. Позже, 27 октября кабмин принял проект соответствующего соглашения. Из документа следует, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией вступает в силу через 60 дней с даты получения по официальным каналам последнего уведомления о готовности стран к введению безвиза.

Согласно проекту, россияне смогут находиться на территории страны без виз до 90 дней.

