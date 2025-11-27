 Перейти к основному контенту
Политика
0

Правительство России одобрило проект безвиза с Саудовской Аравией

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Российское правительство приняло проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

«Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения <...> о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия», — говорится в распоряжении.

Российскому МИДу поручено провести с саудовской стороной переговоры по этому вопросу, разрешив вносить изменения непринципиального характера.

Из документа следует, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией вступает в силу через 60 дней с даты получения по официальным каналам последнего уведомления о готовности стран к введению безвиза.

В МИДе назвали дату начала безвиза с Иорданией
Общество
Вади-Рам, Иордания

Руководитель пресс-службы компании «Интурист», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Дарья Домостроева в комментарии РБК отметила, что безвизовый режим с Саудовской Аравией станет мощным стимулом для туристического потока. Отмена виз будет способствовать росту взаимного интереса и расширению деловых и культурных связей.

«Хотя на данный момент граждане России уже могли получить электронную визу или визу по прибытии стоимостью 8,5 тыс. руб. на срок до 90 дней, полная отмена визового сбора устраняет последний административный барьер», — прокомментировал РБК взаимную отмену виз гендиректор компании VCP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов.

Абасов также отметил возросший туристический поток из Саудовской Аравии в Россию за последние годы. По его данным, в первом квартале 2025 года Россию посетили почти 10 тыс. туристов из арабской страны, что в 47 раз больше, чем за аналогичный период в 2019 году, и на 66% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По данным эксперта, такая динамика позволила Саудовской Аравии впервые войти в топ-3 стран по количеству туристов в России, уступив только Китаю и Турции.

Член правления РСТ, генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян сообщил РБК, что саудовские авиаперевозчики активно наращивают полетные программы в Россию. Две авиакомпании уже увеличили частоту рейсов в Эр-Рияд, а запуск перелетов FlyNAS из Джидды открыл прямой доступ к ключевым экономическим центрам королевства.

