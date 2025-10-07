 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В правительстве запланировали введение безвиза с еще тремя странами

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В ближайшее время планируется отмена визового режима между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в России.

«Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — говорится в материалах.

Там также сказано, что к 2030 году планируется увеличить число туристических поездок иностранцев в Россию до 16 млн. В материалах отмечается, что упрощение визового режима уже позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов.

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России проходит во вторник в Москве. Выступая на сессии, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие пять лет планируется нарастить долю туристической отрасли в ВВП до 5%. По его словам, в этот период на развитие туриндустрии правительством будет направлено около 400 млрд руб.

Стратегическая сессия по развитию туризма — это большое рабочее совещание правительства России, на котором обсуждаются итоги работы туристической отрасли, анализируются текущие вызовы и утверждаются планы по достижению национальных целей в сфере туризма.

В Сербии выступили за сохранение безвизового режима для россиян
Политика
Белград, Сербия

Президент Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение ввести безвизовый режим для туристов из Китая будет объявлено в ближайшее время. С 15 сентября начался пробный безвизовый режим для россиян в Китае. Граждане смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.

Согласно подсчетам консалтинговой компании Henley & Partners, по состоянию на январь 2025 года граждане России могут посещать 116 стран без необходимости получать визы.

