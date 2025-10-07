В правительстве запланировали введение безвиза с еще тремя странами
В ближайшее время планируется отмена визового режима между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в России.
«Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — говорится в материалах.
Там также сказано, что к 2030 году планируется увеличить число туристических поездок иностранцев в Россию до 16 млн. В материалах отмечается, что упрощение визового режима уже позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов.
Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России проходит во вторник в Москве. Выступая на сессии, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие пять лет планируется нарастить долю туристической отрасли в ВВП до 5%. По его словам, в этот период на развитие туриндустрии правительством будет направлено около 400 млрд руб.
Стратегическая сессия по развитию туризма — это большое рабочее совещание правительства России, на котором обсуждаются итоги работы туристической отрасли, анализируются текущие вызовы и утверждаются планы по достижению национальных целей в сфере туризма.
Президент Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение ввести безвизовый режим для туристов из Китая будет объявлено в ближайшее время. С 15 сентября начался пробный безвизовый режим для россиян в Китае. Граждане смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.
Согласно подсчетам консалтинговой компании Henley & Partners, по состоянию на январь 2025 года граждане России могут посещать 116 стран без необходимости получать визы.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов